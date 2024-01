Inscrições abertas até esta segunda (22) para colônia de férias nos COPs

Atividades como gincanas e sessões de cinema vão ocorrer entre os dias 23 e 31 de janeiro, nos turnos matutino e vespertino, para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos

As inscrições para a Colônia de Férias dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do Distrito Federal podem ser feitas, de forma online, até esta segunda-feira (22). As atividades vão ocorrer entre os dias 23 e 31 de janeiro, nos turnos matutino e vespertino, para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

A programação inclui brincadeiras, gincanas, oficinas e sessões de cinema. As inscrições estão abertas tanto para alunos dos COPs quanto para o público em geral.

Nove centros olímpicos localizados nas regiões da Estrutural, Brazlândia, Recanto das Emas, Gama, Planaltina, Santa Maria, Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho fornecerão atividades durante esse período.

Faça sua inscrição na Colônia de Férias 2024 dos COPs nos links abaixo.

Alunos dos COPs

→ Brazlândia

→ Estrutural

→ Gama

→ Parque da Vaquejada

→ Planaltina

→ Recanto das Emas

→ Santa Maria

→ Setor O

→ Sobradinho

Público externo

→ Brazlândia

→ Estrutural

→ Gama

→ Parque da Vaquejada

→ Planaltina

→ Recanto das Emas

→ Santa Maria

→ Setor O

→ Sobradinho

Com informações da agência Brasília