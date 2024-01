INMET emite alerta laranja para chuvas

Segundo o Inmet, o alerta laranja significa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (11), um alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes no Distrito Federal para hoje e amanhã (12).

Segundo o Inmet, o alerta laranja significa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

⚠️ #Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (11) e amanhã (12), em áreas de RO, MT, MS, GO, MG e em todo o DF. O volume total de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) em 24h com ventos de até 100 km/h. 🟠 Confira o aviso laranja (perigo) 👉 https://t.co/Tcm6mB4Awd pic.twitter.com/o6hZoldU6U — INMET (@inmet_) January 11, 2024

Além do DF, os estados do Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia também entram no alerta.

Nesses locais, os ventos podem chegar a 100 km/h e o volume total de chuva pode chegar a 100 mm em 24h.