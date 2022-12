Inmet alerta para chuva durante jogo do Brasil

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

O Distrito Federal está em uma zona de perigo para chuvas intensar na tarde desta segunda-feira (5), informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperadas pancadas de chuva principalmente para o horário do jogo do Brasil, que enfrenta a Coreia às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Também são esperados ventos, de fraco a moderado com rajadas. Uma frente fria vinda do Pacífico rumo à Amazônia vai reduzir as temperaturas e aumentar a umidade relativa do ar no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Segundo o Inmet, o tempo deve permanecer assim ao longo de toda a semana, com pancadas de chuva a qualquer período do dia.