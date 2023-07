Indústria no DF deve abrir mais de 7 mil novas vagas até 2025

Previsão foi feita pela Confederação Nacional da Indústria, que destaca também a necessidade de requalificação de quatro principais áreas

Cerca de 540 mil vagas dentro da indústria serão abertas nos próximos dois anos, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Do total, 7.619 serão destinadas ao público do Distrito Federal, se subdividindo nas áreas de construção civil; energia renovável; logística e transporte; e têxtil e vestuário. Apesar da capital não ter tradição forte nos setores, as oportunidades garantirão renda entre R$ 1.800 e R$ 6.600.

A estimativa é que os postos de trabalho sejam abertos até 2025, tendo, na maioria das vagas, a exigência de uma formação prática de seis meses a dois anos de duração, uma vez que os níveis são para qualificação e técnica.

A área com maior quantidade de oportunidades no DF é a da construção, sendo previstas 5.372 vagas, seguida do setor de logística e transporte, que demandará 1.532 pessoas na área. Têxtil e vestuário, e energia renovável são as áreas de menor necessidade de mão de obra, mas a expectativa é que abram, respectivamente, 408 e 307 vagas em dois anos.

A remuneração média varia para cada área. De acordo com o Observatório Nacional da Indústria (ONI), braço do núcleo de inteligência da CNI que realizou as projeções, a área de melhor remuneração é a de energia renovável, cuja estimativa de salário é de R$ 6.600. Em seguida está a construção civil, com média de R$ 2.300 ao mês; seguida da logística e transporte, sendo R$ 3.000; e, por fim, vestuário, com média de R$ 1.800.

De acordo com o gerente-executivo do ONI, Márcio Guerra, os quatro segmentos são estratégicos para o país, tendo em cada estado a respectiva importância. O estado de São Paulo, por exemplo, é o que mais demanda mão de obra em todos os setores. O DF é o que possui a 13ª maior abertura de vagas para a construção.

“Dois fatores são extremamente importantes [para a geração das vagas]: o primeiro é a velocidade do crescimento das vagas no nível técnico e no nível de qualificação, ou seja, aqueles profissionais de quem são exigidos formação técnica profissional; e a outra é a necessidade dos profissionais que já se encontram no mercado de trabalho se requalificarem”, destacou.

Já a necessidade de requalificação dos trabalhadores do DF supera a quantidade de novas vagas que serão abertas, demandando dos trabalhadores, portanto, uma atualização de conteúdos, que deverão ser abordados nos cursos dentro do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), também braço da CNI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, os dados do levantamento mostram que será necessário reciclar a aprendizagem de 9.376 trabalhadores da construção; de 6.832 pessoas da área de logística e transporte; 960 da energia renovável; e 903 da indústria têxtil e de vestuário. As apostas da CNI para as melhores vagas de empregos no futuro são para os setores de energia renovável e de logística.

“Dentro dessa lógica, destacamos alguns setores mais dinâmicos – uma parte deles relacionada à dinâmica de consumo, como o setor têxtil e a construção civil, por conta da necessidade de avanço na infraestrutura do país. […] E outros setores que vão ter uma tendência muito acentuada nos próximos anos, que são os de energia e de logística”, afirmou Márcio.

O gerente-executivo do ONI ressaltou ainda que a demanda deverá puxar também outras áreas correlatas aos setores em questão, como as de técnico em manutenção, técnico em controle de produção, entre outras. “Essas são profissões que vários setores industriais demandam. […] São consideradas transversais e atuam em uma diversidade enorme de setores”, disse.

Segundo ele, as informações da pesquisa ajudam o SENAI a planejar as ofertas de cursos e a informar a sociedade sobre as oportunidades futuras do mercado de trabalho, além de apontar as principais necessidades de requalificação de cada setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAIBA MAIS

Entenda quais são as especificações de cada setor da indústria que terão as vagas abertas até 2025, segundo o SENAI: