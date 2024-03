Incubadora de projetos impulsiona o Afroempreendedorismo no Distrito Federal

Além de capacitar os empreendedores, a iniciativa abrirá portas para uma nova geração de talentos no campo da tecnologia da informação

Mais de 14 milhões de empreendedores negros enfrentam obstáculos diários para alcançar o sucesso. Dado este cenário, uma iniciativa visionária surge para transformar realidades e impulsionar o afroempreendedorismo no Distrito Federal: o projeto “Igualando Oportunidades”.

Iniciado em janeiro, o programa visa capacitar a comunidade jovem e negra através da tecnologia da informação. Esta é uma oportunidade ímpar para empreendedores negros aprimorarem seus negócios e compreenderem como transformar projetos em realidade ou iniciar suas próprias startups.

Idealizado pelo Instituto Multiplicidades e executado pelo Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrachics), em parceria com o Ministério Público do Trabalho do DF e Territórios (MPTDFT) e o apoio fundamental da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), a incubadora de projetos Igualando oportunidades promete ser um divisor de águas para os empreendedores negros da região.

Capacitação para o sucesso

Com duração de seis meses, o projeto visa capacitar a comunidade jovem e negra por meio da tecnologia da informação e mentorias com especialistas renomados, os participantes receberão as ferramentas necessárias para aprimorar seus negócios, transformar ideias em realidade e iniciar suas próprias startups.

Em um país onde os afrodescendentes já compõem mais de 56% da população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a importância do afroempreendedorismo como acelerador da inclusão e progresso social é fundamental.

Ao capacitar os empreendedores negros na área de tecnologia da informação, o projeto Igualando Oportunidades não apenas abre portas para oportunidades de emprego, mas também promove a criação de negócios lucrativos e sustentáveis, contribuindo para a diversificação e fortalecimento da economia local.

Além disso, o foco no setor de tecnologia da informação é estratégico, considerando o potencial de crescimento e inovação que essa área oferece. Com a demanda crescente por profissionais qualificados nesse campo, os participantes do projeto têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, se destacar e contribuir para o desenvolvimento tecnológico da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

A participação no projeto é gratuita e aberta a todos que tenham interesse em implementar melhorias em seu negócio ou tirar uma ideia do papel, independentemente da experiência prévia.

As atividades serão realizadas de forma híbrida ou presencial e as mentorias com especialistas, no Planetário de Brasília, conforme a disponibilidade dos participantes e palestrantes. Além disso, será possível acessar o conteúdo teórico virtualmente e assistir às palestras pelo canal do Igualando no YouTube. As inscrições podem ser feitas neste link.

Serviço:

Projeto Igualando Oportunidades – https://igualandooportunidades.com.br/

Contato para agendar entrevistas:

Agência Indica Brasília

Contato: 61 9602-5883