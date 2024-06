Incubadora abre inscrições para startups do setor agropecuário

A incubadora AgroHack Ideias abriu inscrições para startups interessadas em participar do programa. A iniciativa visa auxiliar os empreendedores a obterem novas rodadas de investimento ou atingir o ponto de equilíbrio.

Este projeto é desenvolvido pelo Instituto Multiplicidades, com fomento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) e apoio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri). Uma das oportunidades oferecidas pelo projeto é a possibilidade de implantar um MVP (Produto Mínimo Viável) na Seagri. Interessados podem se inscrever até o dia 1º de julho.

A AgroHack Ideias é um programa dedicado a acelerar o desenvolvimento de startups com soluções inovadoras para o setor agropecuário. Oferece suporte abrangente, incluindo mentorias, networking e oportunidades de validação de projetos em ambientes reais. As startups participantes terão acesso a orientação de profissionais experientes que já enfrentaram desafios semelhantes. Os tutores são selecionados conforme a necessidade de cada projeto e incluem especialistas de mercado e representantes do governo.

Pilares temáticos

Nesta fase, o projeto está em busca de startups com soluções inovadoras em diversas áreas do âmbito agro, incluindo os pilares temáticos do hackathon realizado na AgroBrasília 2024: Porteira Afora, Porteira Adentro e Sustentabilidade.

O pilar Porteira Afora foca o acesso a dados e informações atualizadas sobre a disponibilidade e comercialização de insumos, animais, produtos e maquinário, essenciais para as atividades agropecuárias. Já o pilar Porteira Adentro aborda a gestão da agropecuária como atividade empresarial, visando à sustentabilidade econômica e socioambiental do agronegócio. O pilar Sustentabilidade, por sua vez, enfatiza a conservação dos recursos naturais e biodiversidade, essenciais para a perenidade da produtividade e rentabilidade econômica das atividades agropecuárias.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial da AgroHack Ideias mediante o preenchimento do formulário de inscrição com a apresentação da startup e a solução proposta.

*Com informações da Agência Brasília