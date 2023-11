Incra 8 terá mais uma Unidade Básica de Saúde

“É mais uma iniciativa do Governo do Distrito Federal para ampliar a cobertura de saúde para a população do DF”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) abriu licitação para a contratação de empresa especializada para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Incra 8. A estrutura vai ficar na Área Especial E, Incra 8 (PICAG, no Km 31 da DF-180), em Brazlândia. O investimento estimado para a contratação é de até R$ 12.264.163,46. O assunto foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (21).

“É mais uma iniciativa do Governo do Distrito Federal para ampliar a cobertura de saúde para a população do DF”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite.

As empresas interessadas têm até às 9h do dia 14 de dezembro para envio das propostas. O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Para mais informações há os telefones (61) 3403-2321 e (61) 3403-2322.

As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). É lá onde se inicia o cuidado com a saúde da população. Cada uma delas é responsável pela assistência à saúde de uma população definida.

A região conta com a UBS 7, que passou por reformas há alguns anos. A unidade atende cerca de quatro mil pacientes dentro do programa saúde da família e odontologia, todos moradores da região do Incra 6, 7 e 8.

*Com informações da Agência Brasília