Incorporadora autoriza volta de moradores ao DF Plaza

Ainda que a Defesa Civil e o CBMDF tenha descartado o risco iminente de desabamento, a empresa responsável pelo condomínio optou por evacuar os moradores

A Erbe Incorporadora 077 autorizou, nesta sexta-feira (03), o retorno dos moradores da Torre D do Condomínio DF Plaza. No último dia 25, os proprietários passaram um susto com o risco de desabamento do prédio.

Na ocasião, foram localizados danos pequenos em dois pilares na garagem do prédio. Ainda que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) tenha descartado o risco iminente de desabamento, a empresa responsável pelo condomínio optou por evacuar os moradores.

“Uma vez constatada fissura no Pilar P-37, no nível do mezanino, da Torre D do Condomínio (“Pilar”), a Erbe decidiu adotar medidas preventivas e de extrema precaução, providenciando a evacuação completa da Torre D do Condomínio até que se conhecesse as causas de referida fissura e fosse possível tomar todas as providências que se fizessem necessárias para anular qualquer possibilidade de risco às estruturas da edificação”, diz o documento da empresa.

A decisão da incorporadora teve como base diversas análises de engenheiros e especialistas, que concluíram que o problema é pontual em um pilar da torre D. “Assim, ficam todos os moradores e ocupantes da Torre D do Condomínio autorizados aretornar ao edifício a partir da manhã deste sábado (04)”.