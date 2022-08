Incêndio florestal queima 13 hectares de vegetação em Taguatinga

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 113 hectares de vegetação em Taguatinga foram destruídos pelo incêndio

Um incêndio atingiu uma área atrás do cemitério de Taguatinga no sábado (13), em uma vegetação perto da BR-070. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada às 15h20, e as chamas foram controladas por volta das 18h.

Segundo a corporação, cerca de 113 hectares foram destruídos pelo incêndio. Segundo o capitão Hélio Marçal, o incêndio chegou a ameaçar um quiosque, mas conseguiu ser preservado pela equipe dos militares.

O Distrito Federal enfrenta um longo período de seca, e por isso, ocorrências de incêndios têm sido frequentes.