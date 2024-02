Incêndio em restaurante assusta comerciantes na Asa Sul

As guarnições desenvolveram linhas de mangueiras, porém ao entrarem no local, o incêndio estava restrito a uma fritadeira elétrica

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (27), um incêndio na Quadra 102, Asa Sul, no Plano Piloto.

Muita fumaça saía do subsolo de um prédio, onde se localizava a cozinha de um restaurante.

As guarnições desenvolveram linhas de mangueiras, porém ao entrarem no local, o incêndio estava restrito a uma fritadeira elétrica.

Os bombeiros utilizaram os aparelhos extintores, de pó químico, da própria edificação e extinguiram rapidamente as chamas.

Após as operações de rescaldo, foram utilizados ventiladores para a dissipação da fumaça que tomava conta do local. Não houve vítimas.

A perícia do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio.