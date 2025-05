Incêndio em residência mobiliza bombeiros e assusta moradores em Taguatinga Sul

Um incêndio em uma residência na QSF 16, lote 206, em Taguatinga Sul, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta segunda-feira (26/5). As chamas assustaram moradores da região, mas foram controladas rapidamente, sem registro de vítimas.

De acordo com o CBMDF, o chamado foi registrado às 23h36, e quatro viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com grande quantidade de fumaça saindo da casa.

A equipe iniciou imediatamente o combate às chamas, utilizando linhas de mangueiras para controlar o fogo, que estava concentrado em um dos cômodos da residência. Após a extinção, foi feita a ventilação do ambiente para dissipar a fumaça.

Enquanto uma parte da guarnição combatia o incêndio, outra equipe realizou buscas nos demais cômodos para verificar a presença de possíveis vítimas. O proprietário do imóvel não estava no local no momento do incidente.