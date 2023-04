Incêndio em prédio na Ceilândia Sul

Foi empregado uma câmera térmica para localização de pontos quentes e temperatura do ambiente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no domingo (2) às 19h29. Um incêndio atingiu um apartamento na QNN 08 da Ceilândia.

No momento que as equipes chegaram ao local se depararam com um incêndio generalizado no 3º andar do bloco e que devido a intensidade das chamas e calor atingiu um apartamento do segundo andar da edificação.



O apartamento do segundo andar não sofreu queima, não havia pessoas no interior do apartamento no momento do incêndio.

No local foi atendido um homem de 41 anos de idade, que segundo os policiais militares que estavam no local, foi o autor do incêndio, sendo detido e encaminhado pelo CBMDF para UPA 1 de Ceilândia, consciente e orientado e para ser avaliado clinicamente devido a inalação de fumaça.