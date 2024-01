Incêndio em depósito atinge rede elétrica em Samambaia

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe se deparou com muita fumaça saindo de dentro de um depósito. O local estava trancado e tinha materiais inflamáveis

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateu, nesta segunda-feira (01), um incêndio em um depósito em Samambaia, que atingiu a rede elétrica.

Ao conseguir abrir o local, os bombeiros combateram as chamas diretamente. De acordo com testemunhas e o dono do imóvel, o incêndio teria se iniciado em um barraco de madeira próximo ao local e se espalhado.

A Neoenergia Distribuição Brasília foi acionada para lidar com a rede elétrica.