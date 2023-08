DF tem 124 ofertas de emprego nas agências nesta terça

No Guará, há cinco ocupações para açougueiro, pelo salário de R$ 1.620. Em Vicente Pires, ajudante de açougueiro recebe R$ 1.600

O mês começa com 124 ofertas de emprego nas agências do trabalhador, em 13 regiões administrativas e no Entorno do Distrito Federal. Nesta terça-feira (1), os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 6 mil, mais benefícios.

Dos ofícios do dia, 79 não exigem experiência do candidato. Para o cargo de serralheiro, há chances na Zona Industrial (1) e em local não fixo (2), com pagamento de até R$ 2.238,10. Ajudante de serralheiro ganha R$ 1.450 em Sobradinho (1) e R$ 1.500 em local não fixo (2).

No Guará, há cinco ocupações para açougueiro, pelo salário de R$ 1.620. Em Vicente Pires, ajudante de açougueiro recebe R$ 1.600. Há salários de R$ 1.500 para motofretista (1), em local não fixo, trabalhador da avicultura de corte (5), no Gama, e representante comercial autônomo (20), na Asa Sul.

Por R$ 1.320, há vagas para vendedor pracista em Taguatinga Sul (3) e em Ceilândia Norte (1). O mesmo salário recebe cumim (2), na Asa Norte, e caseiro, em Planaltina.

Há, ainda, oportunidades para arrumador no serviço doméstico (1) no Lago Sul, auxiliar de cozinha na Asa Sul, barbeiro (2) no Guará; mecânico de auto em geral (2) em Brazlândia, monitor infantil na Asa Norte e operador de extrusora de borracha e plástico em Ceilândia Norte. As gratificações variam entre R$ 1.425,60 e R$ 1.828,88.

No Entorno do DF, em Alexânia (GO), pela gratificação de R$ 1.600, há chances para atendente de mesa (10), auxiliar de cozinha (3), camareira de hotel (8) e auxiliar de limpeza (1).

Destinadas a pessoas com deficiência (PcD), no Guará, são seis oportunidades para ajudante de obras e duas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com salários de R$ 1.441 e R$ 1.515.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaella Atta, da Agência Brasília