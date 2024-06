Incêndio em apartamento no setor H Norte

Na manhã deste domingo (2), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência em um prédio no Setor H Norte, próximo da Loja Real Acessórios, em Taguatinga – DF.

Chegando ao local da emergência, as equipes de socorro constataram que se tratava de um incêndio em um apartamento no terceiro andar do edifício. De imediato foram iniciadas as ações de combate e debelaram as chamas, evitando a propagação para as outras unidades do prédio.

Durante a operação de combate, foi retirado um botijão de gás do interior do apartamento. As equipes de salvamento realizaram a busca e a evacuação de todo o edifício.

O Sr. F.A., de 45 anos, morador do apartamento vizinho, apesar de não apresentar nenhuma queixa, foi atendido pelos socorristas por suspeita de ter inalado fumaça, após o atendimento no local, não precisou ser transportado ao hospital.

Após o término das operações e realizada a avaliação, foi liberado o retorno das pessoas para as unidades que não foram atingidas.

A edificação ficou aos cuidados do Sr. A.C.R., responsável pelo prédio.