Incêndio atinge um quiosque em Samambaia

Até agora, não se sabe a causa do incêndio que destruiu parte de um quiosque em Samambaia Sul na madrugada desta segunda-feira.

Um incêndio de causa ainda desconhecida consumiu praticamente um restaurante todo que fica situado na QS 114 de Samambaia Sul. O fogo teria começado por volta da 1h30 deste domingo.

O trabalho dos bombeiros para debelar o incêndio durou apenas 20 minutos. Mesmo assim, as chamas atingiram o telhado, garrafas e luminárias.

Foram preservados um balcão de refrigeração, o depósito nos fundos do Restaurante e um veículo Fiat Tempra. No momento do ocorrido, havia um cachorro no imóvel, que foi resgatado pela equipe de socorro sem se ferir.