Incêndio atinge três unidades habitacionais em São Sebastião

A unidade do térreo foi atingida pelas chamas. Chegando ao local a equipe de socorro se deparou com um considerável volume de fumaça

Um incêndio atingiu um lote com três unidades habitacionais e assustou moradores na Quadra 102, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro nesta sexta-feira (07).

A unidade do térreo foi atingida pelas chamas. Chegando ao local a equipe de socorro se deparou com um considerável volume de fumaça proveniente dos fundos do lote. O sobrado foi acessado e o combate às chamas, iniciado.

O incêndio foi controlado, evitando que as chamas se propagassem para outras dependências do imóvel, bem como para unidades vizinhas. Foram consumidos pelas chamas uma cama e um guarda-roupas que estavam em um dos três cômodos do piso inferior.

Logo após o incêndio ser controlado rescaldo foi realizado. Toda a operação de combate às chamas e rescaldo teve a duração de aproximadamente vinte minutos.

Não houve vítimas nem animais feridos decorrentes do incêndio. A Perícia do CBMDF foi acionada.