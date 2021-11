Incêndio atinge sobrado em Taguatinga Sul

O fodo destruiu a cozinha da residência. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e controlou as chamas

Na tarde de terça-feira (2), um incêndio atingiu um sobrado no Setor de Mansões de Taguatinga Sul. O fodo destruiu a cozinha da residência. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e controlou as chamas.

Quando as equipes do CBMDF chegaram no local, havia muita fumaça e poucas chamas. Possivelmente, o incêndio começou no forno da cozinha da casa. O combate foi realizado em entorno de 20 minutos.

Posteriormente, as equipes fizeram a ventilação e rescaldo do local. O objetivo da técnica é acabar com novos focos de incêndio.

Não houve nenhuma vítima e as pessoas que se encontravam na casa já estavam fora da residência. A perícia do CBMDF foi acionada para o local