Homem é preso em cemitério após roubo em coletivo

Um segundo homem conseguiu fugir. O detido foi apresentado na 12ª delegacia, onde foi registrado o flagrante

Um homem foi preso por roubo a coletivo na Via Hélio Prates em Taguatinga, às 18h desta terça-feira (2).

Policiais militares do 2º Batalhão, durante a intensificação do policiamento de finados, se depararam com dois homens fugindo após terem roubado os passageiros de um coletivo.

Um deles fugiu para dentro do Cemitério São Francisco de Assis e foi abordado pelos policiais. Com ele a equipe encontrou 5 celulares e um simulacro de pistola. O segundo homem conseguiu fugir. O detido foi apresentado na 12ª delegacia, onde foi registrado o flagrante.