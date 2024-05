Incêndio atinge residência com três adolescentes no Itapoã

Na tarde desta quinta-feira (2), um incêndio atingiu uma residência localizada no Itapoã. No momento do incidente, três adolescentes estavam dentro da casa.

Um dos jovens sofreu queimaduras e foi prontamente socorrido pelas equipes de resgate. Testemunhas informaram que a mãe das crianças estava ausente, trabalhando, quando o fogo começou.

As chamas atingiram três cômodos, incluindo a sala e a cozinha. Enquanto isso, os meninos, que são parentes, estavam em outra parte da residência, onde também foram atingidos pelas queimaduras, algumas delas de primeiro e segundo grau.

Uma das hipóteses levantadas é a de um possível vazamento de gás, porém, apenas a perícia técnica poderá confirmar as causas do incêndio. As vítimas foram encaminhadas para a unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para receberem atendimento médico.