Incêndio atinge Hospital Regional de Santa Maria

Até o momento, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não soube informar de feridos e a causa das chamas

Um incêndio no subsolo próximo da emergência do Hospital Regional de Santa Maria assustou pacientes e funcionários na tarde desta quinta-feira (9). Até o momento, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não soube informar de feridos e a causa das chamas.

Com informações da CBMDF