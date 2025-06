Incêndio atinge escola pública na Estrutural e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu a Escola Classe 01, localizada na Cidade Estrutural, na noite desta segunda-feira (23/06), por volta das 20h35. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou três viaturas para conter as chamas.

Ao chegar ao local, os militares encontraram o ambiente aquecido e com um foco de incêndio concentrado em uma sala de aula. Três banheiros próximos também foram afetados pela alta temperatura, que derreteu os forros de PVC. O fogo foi rapidamente controlado com o uso de linhas de mangueiras, evitando que se alastrasse para outras áreas da escola.

Ninguém ficou ferido. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio. A direção da escola assumiu a responsabilidade pelo local após o atendimento da ocorrência.