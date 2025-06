Incêndio atinge bar em Águas Claras durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite desta terça-feira (10/6), a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial localizado em Águas Claras.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com intensa fumaça saindo do interior do bar. As equipes atuaram rapidamente, realizando o desligamento da energia elétrica e do fornecimento de gás, além de promoverem a ventilação do ambiente para dispersão da fumaça acumulada.

Após avaliação de riscos, os bombeiros acessaram o interior do estabelecimento e conseguiram extinguir as chamas. Felizmente, não houve registro de vítimas.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as circunstâncias do incêndio. Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do sinistro.