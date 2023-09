Incêndio atinge apartamento na Asa Sul

Segundo o CBMDF, não havia pessoas nem animais no interior do apartamento na hora do sinistro

Na noite do último sábado (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para uma emergência de incêndio em um apartamento na SQS 213, Bloco G.

Chegando ao local as equipes do CBMDF se depararam com um grande volume de fumaça e chamas saindo da janela de um apartamento no quarto andar. Por questão de segurança todo o andar onde o apartamento se encontrava foi evacuado e imediatamente os bombeiros entraram no prédio com equipe de busca e salvamento.

As chamas estavam concentradas em um quarto e ficaram restritas e confinadas a este cômodo não se alastrando a nenhum outro ambiente. No entanto, devido a grande produção de fumaça, houve muita fuligem, atingindo quase toda a habitação.

Após a extinção das chamas, foi iniciada a fase de rescaldo e também a ventilação tática, para a expulsão da fumaça do interior do apartamento.

Para a extinção das chamas foi necessário utilizar a água das viaturas do Corpo de Bombeiros.

Não havia pessoas nem animais no interior do apartamento na hora do sinistro, nenhum morador do edifício precisou de transporte para unidade hospitalar.

A Perícia do CBMDF foi acionada.