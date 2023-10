Incêndio assusta moradores em condomínio no Jardim Botânico

As chamas foram vistas pelos bombeiros saindo do interior de uma das unidades habitacionais que compõe um lote do condomínio

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta quarta-feira (11), uma ocorrência de incêndio registrada no Jardim Botânico, dentro de um condomínio. O volume da fumaça assustou os moradores que estavam próximo ao foco do fogo.

As chamas foram vistas pelos bombeiros saindo do interior de uma das unidades habitacionais que compõe um lote do condomínio. A residência atingida pelo fogo é feita de contêiner e as chamas ficaram concentradas somente neste imóvel.

De imediato uma das equipes iniciou o combate às chamas, já concentradas por todo o imóvel, composto por dois cômodos, um banheiro e uma área de serviço. Foram montadas linhas de combate com utilização de água e também de espuma abafadora, sendo assim possível debelar o incêndio rapidamente.

Posteriormente foi feita uma varredura a fim de neutralizar possíveis novos focos. A operação de combate, extinção e rescaldo durou aproximadamente uma hora e meia.

O local ficou ao cuidado da proprietária do imóvel. A perícia foi acionada.