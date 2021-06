Imunização dos rodoviários contra a covid avança no DF

São 9 mil doses para a categoria. Até o momento, 4.230 profissionais já foram vacinados

Na última sexta-feira (11), o Governo do Distrito Federal liberou mais 5 mil vagas exclusivas para os rodoviários e até o último levantamento, realizado no sábado (12), havia 3.374 agendamentos da categoria para a vacinação nesta semana.

No total, são 9 mil doses para a categoria. No início de junho, o governo reservou 4 mil doses para dar início a imunização de motoristas e cobradores do transporte público. Até o último boletim publicado pela Secretaria de Saúde, 4.230 rodoviários foram imunizados com as primeiras doses disponibilizadas.

Agendamento

O agendamento deve ser feito no site https://vacina.saude.df.gov.br/ pelos profissionais indicados em lista nominal pelo sindicato dos rodoviários.

Para fazer a marcação no site é preciso preencher a ficha de vacinação com os seguintes dados: CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), CEP de sua residência, telefone e endereço. É possível obter a numeração composta por 15 dígitos do CNS em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) da região onde o cidadão mora ou pela versão digital do CNS no aplicativo Conecte SUS disponível para download na App Store e Google Play Store.

No dia de receber o imunizante é recomendado levar uma caneta para preencher o próprio formulário de identificação, o cartão de vacinas, número do cartão do SUS (CNS) e CPF. É importante imprimir o comprovante do agendamento para apresentar na hora de vacinar. O posto de vacinação é indicando na hora da marcação.