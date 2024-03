Impactos da inteligência artificial são destaque na Campus Party

Como a inteligência artificial (IA) influencia a extinção e o surgimento de profissões? Leonardo Reisman, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, deu uma palestra sobre as mudanças cada vez mais rápidas determinadas pela tecnologia durante a Campus Party, neste sábado (29). O evento reúne milhares de pesquisadores, estudantes e entusiastas da tecnologia e é realizado na Arena BRB Mané Garrincha, até domingo (31). “Qual é a definição de IA? Nada mais simples do que a habilidade de uma máquina realizar atividades naturalmente humanas”, resume Reisman.

Ao fazer um panorama das grandes revoluções que modificaram profundamente o mundo, a forma de viver e de se relacionar ao redor do globo, o secretário ressalta a velocidade crescente que as mudanças mais recentes alcançam e como refletem na realidade atual.

Enquanto os aviões demoraram 68 anos para chegar a 50 milhões de usuários, o jogo Pokémon Go demorou apenas 19 dias para atingir o mesmo feito. Embora sejam tecnologias distintas, o cerne da questão está em quão rápido as pessoas são atingidas e como são impactadas por essas tecnologias.

“Para quem está pensando em qual carreira seguir, o Institute of Future projeta que em 2030, ou seja, em apenas seis anos, 85% das profissões disponíveis não existirão mais”, ressaltou o secretário, ao citar a organização sediada nos Estados Unidos que ajuda outras organizações a planejar o futuro a longo prazo.

Por isso, ele afirma que qualquer profissional para ser bem sucedido precisará dominar ferramentas de IA para desenvolver seu trabalho, independente da área de atuação.

Reisman observa que estamos na primeira geração da IA, chamada de Estreita, onde já estão disponíveis tecnologias como ChatGPT ou o assistente virtual Alexa, mas caminhando para segunda, a Inteligência Artificial Geral, que irá conectar as áreas do conhecimento.

“Depois que essa IA se estabelece, ela continua aprendendo e aí a gente vai ter a superinteligência artificial, que ultrapassa nosso conhecimento”, alertou o secretário.

Tecnologias generativas

Leonardo Reisman convidou o influenciador Vini Sampaio, da área de tecnologia e que tem 278 mil seguidores no Instagram, para dividir o palco na Campus Party. Ele apresentou algumas das ferramentas que mais gosta de trabalhar e que trazem soluções para o seu dia a dia.

Entre elas o ChatGPT; Eleven Labs, que cria áudios personalizados; Midjourney, que cria imagens ultrarrealistas; Heygen, que cria clones virtuais capazes de interagir como se fossem reais; e o Sora, que produz vídeos de alta qualidade a partir de comandos de voz. “Espero que essas tecnologias possam ajudar vocês como têm me ajudado”, disse. “Tudo isso levanta também questões de segurança que vão do uso de imagem ao impacto que isso pode causar na sociedade.”

“Sem dúvida, regulação é um dos temas que teremos”, afirma o secretário, que destaca que o Brasil está se debruçando sobre a questão.

Campus Party

Presente em mais de 30 países, a Campus Party é o maior festival mundial sobre tecnologia, disrupção, empreendedorismo e STEM. É a sexta vez que o evento chega à capital federal, atraindo milhares de brasilienses entusiastas da tecnologia.

Realizado no Mané Garrincha, o festival tem espaços para camping com capacidade para 2,5 mil barracas. Os campuseiros também contam com uma agenda repleta de workshops e palestras, além de diversos estandes.

*Com informações da Agência Brasília.