Imagens de circuito de segurança mostra trio assaltando e matando cobrador de ônibus no Recanto das Emas

O ato foi testemunhado por pelo menos dez passageiros e o motorista

Três jovens, identificados pelas autoridades como os principais suspeitos de um latrocínio que resultou na morte de um cobrador de ônibus, foram revelados ao público pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de uma intensa investigação realizada pela 27ª Delegacia de Polícia.

As imagens do circuito de segurança do ônibus envolvido no incidente mostram o momento em que os criminosos entraram no coletivo, anunciando o assalto com uma arma de fogo e ameaçando passageiros e funcionários. Exigiram que o cobrador entregasse todo o dinheiro do caixa, além do celular de uma passageira que estava próxima a ele.

Um dos criminosos disparou fatalmente na cabeça do cobrador. O ato foi testemunhado por pelo menos dez passageiros e o motorista, que estavam dentro do ônibus durante o ocorrido.

O delegado-chefe adjunto da 27ª Delegacia de Polícia, Vander Braga, pediu a divulgação ampla das imagens dos suspeitos capturadas pelas câmeras de segurança do ônibus coletivo.