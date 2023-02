Iluminação precária em pontos do Parque da Cidade geram insegurança a usuários

Durante período noturno, a falta luz em alguns postes afasta frequentadores da prática de atividades físicas

A iluminação do Parque da Cidade voltou a ser uma preocupação de frequentadores do local. Em determinados pontos da pista de corrida e de bicicleta, a falta de luz restringe a quantidade de pessoas transitando no local, uma vez que a sensação de insegurança aumenta. Muitos evitam ir ao parque durante a noite justamente pela sensação de vulnerabilidade gerada pela escuridão.

Para a jornalista Jordana Saldanha, 42, fazer caminhada no Parque da Cidade durante o dia é seguro e não há grandes riscos à integridade física ou dos bens, uma vez que as pistas estão bem iluminadas pelo sol e há patrulhas de policiamento do Parque em circulação.

“Eu tenho o hábito de correr no Parque em vários momentos há muitos anos. Antigamente eu via os carros de monitoramento andando até no mesmo local onde corremos, mas tem muito tempo que não vejo. Acho que a presença da segurança em vários pontos do Parque traz uma sensação maior de segurança com certeza. Embora não tenha visto com frequência [os carros de monitoramento], não me deparei com nenhuma situação que me fizesse ficar insegura”, destacou.

Um grupo de colegas do trabalho de Jordana decidiu caminhar no Parque da Cidade ao fim do dia e, com a atividade no horário entre 18h e 19h, as falhas na iluminação passaram a ser mais perceptíveis. De acordo com o relato de algumas colegas da jornalista, a luz ou é insuficiente ou não está acesa. “Isso causa um pouco de insegurança, tanto é que estamos tentando fazer um horário para sair ainda quando está claro”, complementou.

Procurada pela reportagem, a administração do Parque da Cidade informou que tem conhecimento das falhas de iluminação em determinados pontos do local e que está providenciando as devidas soluções para sanar o problema. De acordo com o administrador Todi Moreno, está sendo feito um mapeamento dos pontos mais escuros do Parque, juntamente com a Companhia Energética de Brasília (CEB).

“A CEB faz a troca das lâmpadas e passa pelo menos três vezes ao dia para mapear e fazer as manutenções, o mais rápido possível”, destacou Todi. Tais alterações, porém, são pontuais e temporárias, uma vez que a intenção para os próximos meses é que a iluminação do Parque, quase a mesma desde a inauguração, seja trocada por lâmpadas e um sistema de LED, nos mesmos moldes das que foram colocadas nos estacionamentos 3 e 10.

“Queremos que seja um dos parques mais iluminados também, não apenas um dos maiores do mundo”, disse. Uma das prioridades, além das pistas, é o “Parcão”, área destinada para o passeio com cães. “Faz a diferença para quem tem pet e quer passear”, continuou.

O processo licitatório de compras de mais equipamentos públicos que ajudarão na segurança do local também está sendo elaborado. “Queremos acelerar para que, até o fim do ano, as pessoas se sintam em segurança. Faremos Parcerias Público Privadas [PPPs], buscando o que é possível, incluindo as parcerias com produtores que realizam eventos dentro do parque”, destacou.

Além da iluminação, também há uma tratativa com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para revitalizar a sinalização do Parque, principalmente em faixas de pedestre, placas, vagas, entre outros. Ademais, o diálogo com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) e a Câmara Legislativa do DF (CLDF) está sendo feito para conseguir mais recursos para as melhorias.

Mais reformas

Ainda segundo Todi, há uma série de investimentos programados para melhorar a segurança do Parque da Cidade. Além da iluminação, a administração está levantando um estudo para monitorar o todo o parque com câmeras de segurança. “Como o parque não fecha, queremos oferecer o máximo de segurança possível para quem quer fazer atividade à noite”, afirmou. “Muitas pessoas fazem uma caminhada para relaxar quando tem insônia.”

De acordo com o administrador, há a previsão de mais melhorias até o aniversário de Brasília, quando pretendem lançar uma operação com atrações culturais e de entretenimento infantil para a área verde do centro da cidade. A gastronomia também deve ser um dos destaques da nova programação, ainda mantida em sigilo. “Teremos pacotes de serviços que vão ajudar a comunidade”, disse Todi.