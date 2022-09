Iguatemi lança campanha que promete ser a mais nova febre do mercado

POST PATROCINADO

Reconhecida pelo seu pioneirismo no setor de shoppings, a Iguatemi lança a campanha Iguatemi Collections, nova ação de engajamento de clientes do Iguatemi One, programa de relacionamento da companhia, que oferecerá a possibilidade de resgatar produtos exclusivos da Nachtmann, divisão Lifestyle da alemã Riedel, e da conceituada marca italiana Mandarina Duck, referência em artigos para viagem, com exclusividade no país. Em outras palavras, perfeito para os amantes de produtos sofisticados e exclusivos.

A marca alemã Nachtmann é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos. São copos e taças produzidos com elegância e sofisticação, com design único e atemporal, fabricados a partir de um sistema de gestão ambiental certificado. Entre os itens disponíveis para os colecionadores estão copos de água, whisky e drinks. Também se destacam taças para champanhe, vinho branco, vinho tinto e uma carafe.

Já os produtos da Mandarina Duck são fabricados com material reciclado, com design italiano criativo e moderno, em estilo contemporâneo e informal. À disposição dos clientes do Iguatemi Collections estão: pochete, bolsas, mochila, malas de mão e de viagem.

Para Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi, a campanha Iguatemi Collections é uma novidade para o setor e reforça o modelo de negócio integrado omnichannel da companhia, tornando a experiência de consumo mais atrativa. “Ao longo dos últimos anos construímos uma relação de proximidade, genuína e transparente com nossos clientes. Tudo o que a gente faz tem uma preocupação muito grande em como eles vão perceber e aproveitar a experiência Iguatemi, independentemente do canal. Com esse propósito em mente, desenvolvemos essa ação para nosso Programa de Relacionamento Iguatemi One como forma de reforçar nossa conexão com o público, além de continuar a oferecer vantagens e momentos especiais, dentro e fora dos shoppings”, afirma o executivo.

A campanha contou com o desenvolvimento estratégico da L-founders of loyalty, empresa global especializada em soluções de fidelidade. “O foco de nossas campanhas é garantir um nível de engajamento que vai muito além do transacional. A dinâmica lúdica, atrelada a produtos exclusivos da mais alta qualidade de nossas marcas parceiras, garante uma conexão emocional e viralização que contagia todas as gerações, o que, sem dúvida, fará dessa campanha a mais nova febre do mercado. Tem sido uma honra estar ao lado da Iguatemi nessa iniciativa inédita”, afirma Beatriz Ramos, CEO LATAM da L-founders of loyalty.

Como participar da campanha

A promoção começou no dia 5 de setembro e para obter as vantagens da promoção, os clientes devem estar cadastrados no aplicativo do Iguatemi One, disponível para Android e iOS.

Com o propósito de entregar vantagens únicas aos membros cadastrados, os benefícios do Iguatemi One começam a partir do cadastro no aplicativo e, a cada nota fiscal registrada, os clientes somam pontos que dão acesso a novas experiências, como por exemplo, acesso aos lounges do Iguatemi São Paulo e JK Iguatemi, ingressos para eventos, estacionamento e valet gratuitos.

Na campanha Iguatemi Collections, a cada compra acima de R$ 100 reais na mesma nota fiscal, será concedido um pin. Já as compras no valor de mil reais, ou mais, darão direito a um super pin. Para trocar pelos prêmios, o (a) cliente deve escanear o cupom fiscal da compra pelo app, ir até o posto de troca e retirar os pins e/ou super pins. A troca será realizada conforme quantidade de pins e disponibilidade dos produtos. Para conferir todas as informações e ter acesso ao regulamento completo, acesse: https://iguatemi.com.br/iguatemicollections.

*Shoppings participantes: Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Market Place, Iguatemi Alphaville, Iguatemi Brasília, Iguatemi Campinas, Galleria Shopping, Iguatemi Esplanada, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto e Praia de Belas.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m². Além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre a L – founders of loyalty

Com operação em todos os continentes, a L – founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos, e de um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.500 anos de experiência no segmento. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade.