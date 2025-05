IgesDF faz visita técnica ao Centro de Distribuição do Hospital Albert Einstein para aperfeiçoar logística

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) realizou uma visita técnica ao Centro de Distribuição de Medicamentos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O objetivo principal foi conhecer na prática a gestão logística de uma das maiores instituições de saúde do país, além de promover a troca de experiências sobre modelos de operação, transporte, abastecimento e controle de estoque.

A superintendente de Administração e Logística do IgesDF, Bárbara Santos, destacou que a visita focou em compreender os processos, fluxos operacionais e os mecanismos de monitoramento que garantem o abastecimento das unidades do Einstein. “Buscamos entender como eles estruturam os processos logísticos e fazem o controle das demandas para garantir que os materiais cheguem no tempo certo, na quantidade certa e com a qualidade necessária”, afirmou.

Apesar do volume de operação do Einstein ser significativamente maior, as duas instituições possuem estruturas físicas semelhantes, com centros de distribuição que utilizam mezaninos, verticalização e equipamentos automatizados para otimizar espaço e processos.

Um dos pontos que mais chamou atenção foi a integração dos sistemas, que permite a rastreabilidade completa, desde a identificação da necessidade até a entrega do material nas unidades hospitalares. Esse modelo oferece mais agilidade e segurança, reduz riscos e facilita o acompanhamento em tempo real de toda a cadeia de suprimentos.

A troca de experiências foi mútua. O Hospital Albert Einstein demonstrou interesse em práticas já adotadas pelo IgesDF, como a unitarização de medicamentos — processo no qual os remédios são separados em doses individuais no centro de distribuição, prontos para dispensação nas farmácias hospitalares.

O vice-presidente do IgesDF, Rubens de Oliveira Pimentel Jr., reforçou a relevância da iniciativa: “Visitas como essa são fundamentais para que possamos buscar soluções inovadoras, aprimorar nossos processos e oferecer um serviço mais eficiente para a população do Distrito Federal”.

A missão também abriu caminho para futuras visitas com as equipes operacionais do IgesDF, diretamente envolvidas no dia a dia do centro de distribuição. “A nossa intenção é sempre aprofundar o intercâmbio de conhecimentos e fortalecer a melhoria contínua dos processos logísticos”, completou Bárbara Santos.

Além dela, participaram da visita o gerente geral de logística de insumos, Bernardo Sousa, e a gerente de compras de insumos, Kátia Barros.

