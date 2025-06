IgesDF apresenta relatório com avanços na gestão e redução de dívidas

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) apresentou, nesta segunda-feira (16), seu relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2024, durante audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O encontro contou com a presença de parlamentares, gestores e representantes do Ministério Público.

O documento detalha o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos hospitais sob gestão do instituto — Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e Hospital Cidade do Sol (HSol) — além de aquisições de equipamentos, execução orçamentária e financeira.

O presidente do IgesDF, Cleber Monteiro, destacou a continuidade das ações iniciadas na gestão anterior, do atual secretário de Saúde, Juracy Lacerda. Segundo Monteiro, uma das principais iniciativas foi a criação da Superintendência de Contratos, voltada ao fortalecimento da fiscalização dos prestadores de serviço. “Vamos auditar todos os contratos de ponta a ponta. Haverá auditoria permanente e rigorosa”, afirmou.

Na área financeira, o gerente do instituto, Fabiano Batista, informou que o orçamento mensal gira em torno de R$ 144 milhões. Ele ressaltou medidas como redução de despesas com contratações e renegociação de dívidas. “Estamos priorizando aquisições mais eficientes e responsáveis, com foco na transparência”, disse.

Durante a audiência, a deputada Deyse Amarilio, presidente da Comissão de Saúde, e a promotora Hiza Carpina, da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, elogiaram os resultados apresentados. Ambas ressaltaram que o IgesDF apresenta atualmente o menor índice de endividamento desde sua criação.