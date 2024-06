IgesDF apresenta números da gestão para conselhos regionais de Saúde

Uma reunião entre membros do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), conselheiros regionais de Saúde do DF e usuários do serviço público de saúde foi realizada nesta terça-feira (11). Uma apresentação sobre os números mais recentes da gestão e ações de melhorias contínuas da estrutura do IgesDF foi feita.

Em sua demonstração, o diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr., falou sobre os números de atendimentos realizados entre 2022 e 2024, o modelo de gestão implementado atualmente, sobre as ferramentas de dados detalhados dos pacientes que permitem gerar dados detalhados de cada paciente atendido e sobre como essas informações podem ajudar a garantir uma administração mais eficiente.

“A tecnologia aplicada à gestão estratégica torna mais eficiente o uso de recursos humanos e de insumos, bem como ajudam no planejamento de ações direcionadas e garante um atendimento muito mais eficiente e preciso”, explicou Juracy.

A reunião também teve a apresentação dos painéis públicos de indicadores do IgesDF, disponibilizados no site do Instituto e lançados recentemente. Superintendente de Tecnologia da Informação e Conectividade em Saúde, Deilton Silva mostrou todas as funcionalidades dos painéis de fila de atendimento nas UPAs. Ele explicou como é possível acessá-los de forma fácil e simples. Também foram apresentados outros painéis como o do Perfil Epidemiológico e de ocupação de leitos.

*Com informações da Agência Brasília