IgesDF abre processos seletivos para formação de cadastro reserva

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) anunciou, nesta segunda-feira (1º), a abertura de novos processos seletivos para cadastro reserva. As vagas disponíveis são para os cargos de enfermeiro administrativo (pesquisa clínica), médicos nas especialidades de clínica médica e neonatologia, cirurgião-dentista (radiologia), técnico de laboratório (anatomia patológica).

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do IgesDF que direcionará os candidatos a este portal. A inscrição estará disponível por um período de sete dias a contar de segunda-feira (1°). Veja abaixo os requisitos e os benefícios.

Enfermeiro administrativo – pesquisa clínica

→ Graduação Completa em Enfermagem com diploma reconhecido pelo MEC;

→ Registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF), como enfermeiro;

→ Experiência mínima de 01 mês com condução de estudos clínicos patrocinados;

→ Conhecimento intermediário em Pacote Office;

→ Conhecimento em Inglês Intermediário;

→ Conhecimento sobre manuseio da Plataforma Brasil;

→ Jornada semanal mínima de 40h;

→ Remuneração bruta: R$ 5.187,83.

Médico clínica médica (HRSM)

→ Graduação em Medicina com diploma reconhecido pelo MEC;

→ Residência (Com RQE) ou Título de Especialista em Clínica Médica emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica;

→ Registro ativo no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF);

→ Experiência mínima de seis meses como médico na especialidade Clínica Médica

→ Jornada semanal mínima de 24h;

→ Remuneração bruta: R$ 15.292,32.

Médico neonatologista

→ Graduação em Medicina com diploma reconhecido pelo MEC;

→ Residência (Com RQE) ou título de especialista em pediatria emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria;

→ Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF);

→ Experiência mínima de seis meses como Médico Neonatologista;

→ Vivência em centro obstétrico e com recém-nascido grave de alto risco;

→ Jornada semanal mínima de 24h;

→ Remuneração bruta: R$ 17.281,01.

Cirurgião-dentista radiologista

→ Graduação completa em odontologia com diploma emitido pelo MEC;

→ Experiência mínima de seis meses como cirurgião dentista radiologista;

→ Pós-graduação e/ou especialização completa em Radiologia Odontologia e Imaginologia;

→ Registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF).

→ Jornada semanal mínima de 24h;

→ Remuneração bruta: R$ 6.162,00.

Técnico de laboratório (anatomia patológica)

→ Ensino médio completo com diploma emitido pelo MEC;

→ Experiência de um mês como técnico de laboratório e/ou curso de aperfeiçoamento em histotecnologia (cursando ou concluído);

→ Conhecimento do pacote Office básico;

→ Conhecimento em sistemas de informação para laboratório clínico e automação;

→ Jornada semanal mínima de 36h;

→ Remuneração bruta: R$ 2.408,50.

Todos os processos seletivos são abertos também para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos devem registrar essa informação ao cadastrar o currículo neste link.

Os candidatos devem estar atentos ao seu respectivo edital e acompanhar todas as etapas do processo seletivo. A convocação dos aprovados pode ser imediata ou a depender da necessidade do IgesDF.

*Com informações da Agência Brasília