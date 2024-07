Carros batem e um dos veículos capota na Asa Norte

Dois carros colidiram na manhã desta terça-feira (02), na quadra 708 da Asa Norte. Com a batida, um dos veículos capotou, mas não houve vítima grave no acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quatro viaturas atenderam a ocorrência por volta das 9h50. Ao chegar no local do acidência, o condutor, de 32 anos, do Fiat Uno vermelho estava fora do veículo e sem necessidade de transporte a um hospital.

Já no outro carro envolvido no acidente, um homem de 39 anos, que dirigia um Fiat Argo cinza, se queixou de dores nas costas e foi levado ao IHBDF, em estado consciente, orientado e estável.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foia acionada e assumiu os cuidados do local. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.