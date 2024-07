Emater-DF realiza leilão de veículos e bens inservíveis

Veículos diversos. como Fiat Uno Mille, Renault Clio, Fiat Strada e uma van Peugeot Boxer, todos em diferentes estados de conservação, bem como equipamentos inservíveis, como máquinas de costura doméstica e industrial, serão leiloados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). O leilão será conduzido exclusivamente de forma eletrônica, pelo leiloeiro responsável, por meio do site da BSB Leilões, no dia 15 deste mês. Os lances variam de R$ 250 a R$ 25.537,20.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e os interessados deverão realizar a inspeção física durante o período de visitação, que será entre os dias 8 e 12, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Não serão permitidas visitas em outras datas e horários nem o manuseio, experimentação e retirada de peças do pátio.

Segundo o presidente da comissão do leilão da Emater-DF, Alessandro Silva, o leilão será importante para trazer recursos que serão utilizados na realização de outros investimentos na empresa.

Os lances serão aceitos de pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no site do leiloeiro até 24 horas antes do leilão. Os interessados devem fornecer documentos pessoais e, no caso de pessoas jurídicas, documentos da empresa e dos sócios. Após o cadastro no site, os termos e cópias dos documentos também devem ser encaminhados para o e-mail [email protected].

O edital pode ser conferido nos sites da Emater-DF e também no www.bsbleiloes.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3207-4940.

Serviço

Leilão da Emater-DF

– Data: dia 15

– Horário: A partir das 10h (horário de Brasília)

– Local: O evento será exclusivamente online, com lances realizados por meio do portal www.bsbleiloes.com.br

– Período de exposição: Visitação pública entre os dias 8 e 12 deste mês, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no Edifício Sede da Emater-DF.

*Com informações da Agência Brasília