Iges-DF dispõe de 170 leitos hospitalares para covid-19

Nas oito unidades do instituto estão mais de 1,7 mil pontos de oxigênio, sendo 300 para pacientes com coronavírus

Com a abertura de 100 leitos no Hospital de Base (HB) e no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) alcançou nesta semana o total de 170 leitos hospitalares para atender exclusivamente pacientes contaminados pela covid-19.

No Hospital de Base são 75 leitos para vítimas do coronavírus, sendo 40 de unidade de terapia intensiva (UTI) — 20 deles com suporte para diálise — e 21 de unidade de cuidados intermediários (UCI). Há, ainda, 14 leitos de enfermaria para pacientes em recuperação da doença, no sétimo andar do prédio. O HB é referência em atendimento a pacientes imunodeprimidos, como aqueles com câncer ou transplantados.

Já o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) conta com 95 leitos, entre eles 80 de UTI e 15 de UCI no Pronto-Socorro covid-19. Nas seis unidades de pronto atendimento (UPAs) do Distrito Federal e administradas pelo Iges, há 100 leitos para atender pacientes infectados, todos com pontos de oxigênio.

Pontos de oxigênio

Com o elevado número de pessoas infectadas pelo vírus, o Iges-DF montou uma estratégia de instalação e distribuição de oxigênio para atender tanto pacientes de covid-19 quanto de outras enfermidades. Segundo o instituto, as oito unidades geridas pelo Iges dispõem de mais de 1,7 mil pontos de oxigênio, dos quais 300 são destinados exclusivamente para pacientes com covid-19.

Desses 300, 75 estão distribuídos nas UTIs, UCIs e em leitos de enfermaria do Hospital de Base. Já no Hospital de Santa Maria há mais 130 saídas de oxigênio instaladas no Pronto-Socorro e nas UTIs para pessoas com covid-19, que funcionam, respectivamente, no primeiro e no quinto andares. Nas seis UPAs, estão disponíveis outros 95 pontos destinados a pacientes com coronavírus.

