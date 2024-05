Iges abre processo seletivo para médico anestesiologista e operador de empilhadeira

O Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) anunciou, nessa semana, a abertura de dois novos processos seletivos para médico anestesiologista, para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), e de operador de empilhadeira. As inscrições para ambas as vagas estão abertas e podem ser feitas até o próximo domingo (26).

Para a vaga de médico anestesiologista, os candidatos devem ter graduação completa em Medicina, com diploma emitido por instituição reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de residência (com RQE) ou título de especialista em Anestesiologia emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Também é exigido registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF) e experiência mínima de seis meses na área.

A jornada semanal é de 24 horas e a remuneração bruta é de R$ 17.281,01. Além disso, os selecionados terão direito a benefícios como auxílio transporte, alimentação (variável conforme acordo coletivo e local de trabalho), clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no dia do aniversário.

A jornada semanal é de 40 horas, e a remuneração bruta é de R$ 2.324,58. Os benefícios incluem auxílio transporte, alimentação (sujeito a acordo coletivo e local de trabalho), clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no dia do aniversário.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem acessar o site do IgesDF e realizar sua inscrição até o prazo estipulado. Para mais informações sobre os requisitos e etapas, consulte o edital completo disponível na plataforma oficial do instituto.

As informações são da Agência Brasília