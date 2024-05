Estudantes fazem doação de roupas à Associação Amigos do Hospital de Base

Alunos do primeiro semestre do Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Unidesc) se movimentaram nessa segunda-feira (20) para doar roupas e sapatos à Associação Amigos do Hospital de Base (AAHB).

Sob a orientação da professora Karla Daniela Ferreira, os estudantes realizaram um mutirão de arrecadação de roupas e sapatos dentro da universidade, mobilizando colegas e professores para contribuir com a causa.

A professora destacou a relevância do ato solidário: “Ver os alunos se engajando nessa campanha foi muito gratificante e demonstra que eles estão no caminho de fazer bem ao próximo, intenção fundamental para estudantes da área da saúde”, afirmou Karla.

A coordenadora da Associação, Maria Oneide Miranda da Silva, também ressaltou a importância das doações recebidas: “A contribuição dos alunos é fundamental para podermos continuar nosso trabalho de apoio aos pacientes e suas famílias. Gestos como esse mostram a força da união e a importância da solidariedade”.

Para a gerente multiprofissional do Hospital de Base, Niedja Bartira Rocha Nogueira, essa entrega reforçou a relevância das doações: “Cada item arrecadado faz uma grande diferença na vida daqueles que atendemos”.

As informações são da Agência Brasília