GDF inicia construção de campo de futebol society no Pôr do Sol

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, nesta terça-feira (21), a construção de um campo de futebol society no Pôr do Sol. Neste primeiro momento, foi realizada a limpeza e aterro do local.

O investimento total no projeto chega a quase R$ 1,5 milhão e prevê a execução de calçadas e rampas de acessibilidade, mobiliário urbano e paisagismo.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, o prazo para a execução da obra é de seis meses. “É uma obra de baixa complexidade. A localização foi indicada pela Codhab [Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF] a partir das áreas possíveis de implantação na região”, explica.

“A escolha da área destinada ao campo também teve como condicionante a ausência de redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem que pudessem interferir no projeto”, completa o secretário.

A líder comunitária Claudinha do Pôr do Sol comemora a chegada do espaço, que será destinado para diferentes práticas esportivas. “Este tipo de instalação traz inúmeros benefícios que impactam tanto o aspecto social quanto o esportivo e ambiental”, diz.

“Os campos se tornam pontos de encontro comunitário, fomentando a interação social e o desenvolvimento de valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Esses espaços não só servem para a prática esportiva, mas também para a comunidade se reunir para eventos, promovendo a coesão social”, reforça.

