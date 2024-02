Iges abre cadastro reserva para carregador

A remuneração oferecida é de R$ 1.499,37, acompanhada de benefícios como auxílio transporte e alimentação e abono semestral

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abre as inscrições para o cadastro reserva de carregador. Para se candidatar, é necessário ter o ensino fundamental completo, com certificação reconhecida pelo Ministério da Educação, além da experiência em carga e descarga de mercadorias em geral.

Com carga horária de 40 horas semanais, o cadastro reserva prevê a preparação de cargas e descargas, entrega e coleta de encomendas, além de auxiliar em atividades da área conforme demanda do superior.

Remuneração e benefícios

A remuneração oferecida é de R$ 1.499,37, acompanhada de benefícios como auxílio transporte, alimentação (dependendo do acordo coletivo de trabalho e da jornada de trabalho), clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no aniversário.

Inscrições

As inscrições estarão disponíveis exclusivamente via internet, no site oficial do IgesDF, que encaminhará os interessados para este endereço.

