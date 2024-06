Idosos do Cruzeiro terão evento para emissão de Carteira de Identidade

O Cruzeiro está preparado para receber o evento Emissão de Identidade para os Idosos, que será realizado no dia 25, das 8h às 14h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 01 da cidade. O intuito é fortalecer os serviços sociais voltados para a melhor idade, realizando uma força-tarefa de atualização desses documentos para que eles não tenham qualquer problema ao resolver suas demandas do dia a dia.

O delegado Victor Dan, da 3ª Delegacia de Polícia, que fica localizada no Cruzeiro, fala sobre as expectativas de desempenhar a ação. “Estaremos juntos para realizar esse evento. Iremos tirar mais de 100 identidades e aguardamos a sua presença”, conta o delegado.

Além da emissão do RG, dentro da programação será realizada uma palestra com a delegada Especial de Repreensão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro, comentou que a prioridade da gestão é pensar em programas para a terceira idade e que a parceria com outros órgãos fortalece a implementação de atividades como essa. “Nós temos a preocupação com esse público. Além das obras de mobilidade que são realizadas, em breve lançaremos outras atuações com a terceira idade”, ressalta Aires.

Esse evento é uma parceria da Administração Regional do Cruzeiro, do Instituto de Identificação da Polícia Civil e da Decrin.

Com informações da Agência Brasília