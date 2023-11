Idoso é vítima de assalto e pedrada após marcar encontro com jovem

O incidente teve lugar em 19 de julho deste ano, quando o idoso, morador da Asa Sul, combinou um encontro noturno com uma jovem de Luziânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deteve quatro indivíduos nesta quinta-feira (9/11) relacionados a um assalto ocorrido em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, onde um idoso, residente no DF, sofreu agressões, incluindo uma pedrada na cabeça.

O incidente teve lugar em 19 de julho deste ano, quando o idoso, morador da Asa Sul, combinou um encontro noturno com uma jovem de Luziânia, próximo à BR-040. No local, foi surpreendido por dois homens e uma mulher, que, sob violência e ameaça, roubaram sua carteira, dinheiro, cartões de crédito e seu veículo, um Toyota Corolla avaliado em mais de R$ 100 mil.

A Polícia Civil iniciou as investigações, identificou os culpados e efetuou a prisão de duas mulheres, de 18 e 22 anos, e dois homens, de 21 e 23 anos.