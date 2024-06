Idosa cega escapa de incêndio

Luís Nova

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas em um incêndio na QR 303 de Samambaia. Chegando ao local, uma senhora, de 73 anos, com deficiência visual, havia escapado do fogo. No local, um cachorro foi resgatado e um pássaro de estimação morreu carbonizado.

Os Bombeiros informaram que as chamas começaram na casa do fundo da casa da senhora e foram necessárias quatro viaturas para controlar o incêndio. “Os militares rapidamente iniciaram as ações para conter e realizar a extinção das chamas. Com a execução de um ataque preciso, o incêndio foi confinado, ficando restrito ao quarto, de aproximadamente 10m², onde teve uma cama danificada e parte do forro”, explica a assessoria do CBMDF.

Ainda de acordo com a corporação, a idosa está salva e conseguiu fugir das chamas antes que algo mais grave acontecesse. “A guarnição de socorro conseguiu resgatar um cachorro de estimação da idosa, porém, um outro pet, uma ave, não resistiu e morreu”, informou a pasta.

A perícia dos Bombeiros foi acionada para o local e até o momento não foi divulgado o que causou o incêndio.