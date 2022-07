Ibaneis visita obras Vicente Pires, principal foco de seu mandato

Tentando a reeleição, o governador falou com moradores e comerciantes da RA durante agenda na manhã desta quinta-feira (7)

Em visita à região administrativa de Vicente Pires, o governador Ibaneis Rocha (MDB) celebrou o andamento das obras no local. Foco do GDF desde 2019 por causa das inundações e alagamentos, o bairro passou três anos convivendo com máquinas e quebradeira de asfalto. Agora, é uma das regiões que mais crescem no Distrito Federal, com comércio e outros serviços se espalhando pelas ruas recém-reformadas. Em meio à poeira, Ibaneis também celebrou a decisão do STJ que permite a José Roberto Arruda a disputa de uma nova eleição.

“Era uma região que sofria bastante, começou de forma irregular, mas passa por um processo de regularização muito forte feito pela Terracap. Resolvemos tirar essa cidade do papel, do sofrimento, da lama e da poeira”, comentou o governador. Ele também explicou que os investimentos não se deram apenas na ordem financeira, mas também na administrativa, como a cessão de terras por parte da União ao DF, o que permitiu o andamento do processo de regularização dos lotes.

Foto: Olavo David/JBr

Rocha visitou algumas ruas na região, a exemplo da 4A, da 10, da 12 e da 15. Todas recebem máquinas pesadas e têm um cenário de filme faroeste, com muita poeira e pouco movimento de pessoas. “Noś fizemos um cronograma de obras aqui em Vicente Pires de modo que a gente possa entregar a cidade pronta até o final do ano. Temos trechos que precisava fazer a parte de drenagem, era muito importante, e ocasionou no final do ano passado algumas enchentes, alguns desconfortos para a população”, pontuou.

A questão dos alagamentos é a principal na atuação por lá. Frequentes até pouco tempo, as enchentes em períodos de chuva eram causadas, sobretudo, pela dificuldade de drenagem enfrentada pelo solo na região, que, a princípio, não estaria apto a receber construções e alterações na superfície, como ocorreram com o início da ocupação. “A parte de drenagem está em processo final. É uma cidade que se constituiu ao longo desse período, está em franca expansão, se transformou em um grande polo de desenvolvimento”, celebrou.

Questionado, Rocha comentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reverteu a inefabilidade do ex-governador José Roberto Arruda. Segundo ele, alianças serão estudadas em convenções partidárias. “O ex-governador tem uma base de votos muito grande, certamente irá nos ajudar”, pontuou Ibaneis. Nós temos uma aliança formulada há um bom tempo, vamos ter tempo para conversar até as convenções. E a gente espera caminhar juntos nessa eleição”, celebrou.