Desfile cívico dá início às celebrações dos 29 anos do Recanto das Emas

A concentração, nesta sexta (8), será às 8h30 no estacionamento da igreja São Gabriel, na quadra 201 da região administrativa

O Recanto das Emas completa 29 anos neste mês, e para iniciar as comemorações, será realizado nesta sexta-feira (8), às 8h30, um desfile cívico. A concentração será no estacionamento da igreja São Gabriel, na quadra 201 da região administrativa.

Devido ao desfile, o trânsito para quem trafega pela Avenida Recanto das Emas será desviado na manhã dessa sexta-feira na altura da Quadra 102, nas proximidades da unidade básica de saúde (UBS) e do posto do Samu, no sentido de quem entra na cidade pela avenida principal.

O Recanto das Emas foi fundado no dia 28 de julho de 1993 para abrigar pessoas que viviam de maneira irregular no Plano Piloto.

A origem do nome da região tem pelo menos duas versões. A oficial é que ela herdou o prefixo de um sítio arqueológico próximo chamado Recanto, que foi combinado com o arbusto canela-de-ema, muito comum na área.

Moradores antigos dão outra versão. Eles dizem que uma grande quantidade de emas, aves típicas do cerrado, viviam nas proximidades. Com a urbanização, os animais teriam se tornado raros, e algumas espécies foram levadas para o Zoológico de Brasília para serem preservadas.

Distante cerca de 25,8 km do Plano Piloto, a principal referência do lugar é o monumento das Emas.

A cidade tem mais de 150 mil habitantes e está crescendo, principalmente graças às obras realizadas, como quadras esportivas, iluminação, pontos de encontro comunitários e o sonhado viaduto do Recanto.

Com informações da Agência Brasília