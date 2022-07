Ibaneis visita Candangolândia e promete nova escola

O governador ainda comemorou as obras realizadas na região e afirmou que, caso reeleito, a próxima deve será a construção de uma escola pública

Por: Elisa Costa

[email protected]

Na rotina que vem sendo seguida há alguns meses, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) tem dado prioridade às visitas pelas regiões administrativas da capital federal, com o intuito de ouvir a população e coletar demandas. Nessa terça-feira (26), o chefe do Executivo local tomou café da manhã com comerciantes e lideranças da Candangolândia.

Logo no início da manhã passou pela Tecar Concessionária Fiat, na Quadra 2 e depois foi até a Chácara Affonsolândia, no Conjunto VC, onde discursou aos presentes: “No dia que viemos inaugurar a feira eu declarei meu amor por Candangolândia. É exatamente isso que a gente quer: o desenvolvimento dessa região que ficou por muito anos abandonada, sem nada acontecer”.

Na oportunidade, ressaltou a batalha que enfrenta pela reeleição ao GDF e confirmou que o plano é se aproximar ainda mais da população: “Está chegando perto do período eleitoral. Como governador, tenho o dever de visitar as cidades, conversar com a população, de ouvir as reclamações, porque tem muita coisa que precisa melhorar, se tivesse tudo perfeito eu não seria candidato novamente”.

Grande fã das feiras permanentes, o mandatário elogiou o empreendimento recentemente inaugurado na região: “A feira daqui ficou linda, está funcionando maravilhosamente bem, está sendo comentada pelo pessoal da cidade, assim como será a do Núcleo Bandeirante”. A gestão de Ibaneis pretende revitalizar todas as 28 feiras permanentes da capital até o fim de 2022 e essa ação movimenta cerca de R$30 milhões.

Junto à Ibaneis estava o deputado distrital Hermeto (MDB), que elogiou as lideranças comunitárias e a atividade produtiva local: “Uma cidade pequena, com cerca de 16 mil habitantes. O comércio aqui é pequeno, porém intenso. Fui candidato três vezes, ganhei na terceira e amadureci politicamente e como ser humano também. Hoje conseguimos praticamente unir toda a nossa cidade em prol de um projeto”.

O parlamentar destacou a construção da Escola Parque da Natureza e Esporte, que atende alunos tanto da Candangolândia quanto do Núcleo Bandeirante e regiões próximas. “A reeleição do nosso governador é muito importante. No início do mandato fizemos o projeto e colocamos nossas emendas, hoje essa escola é modelo. De todas as obras, essa vai ficar para a história”, contou.

O mandato de Ibaneis Rocha ainda promete muitas mudanças. Na Candangolândia, existem projetos que visam a reconstrução e revitalização de centros públicos de ensino que se encontram em má qualidade: “Vamos encaminhar o projeto, deixar tudo pronto para que no segundo mandato a gente construa essas escolas e devolva à população”.

Política e religião

A fim de estar cada vez mais perto da população cristã de Brasília, Ibaneis ainda participou, no mesmo dia, de um encontro religioso com pastores evangélicos e o padre Fontenele – da Paróquia São José Operário – no Candango Aero Hotel. Ao lado de fiéis e apoiadores, agradeceu mais uma vez o trabalho assistencial de templos e igrejas durante a pandemia. “Transformamos as igrejas em ambientes essenciais e tivemos a parceria com os religiosos para o acolhimento das famílias”, pontuou.

O emedebista ainda lembrou que esse trabalho sempre foi feito pelas instituições, mas que ganhou grande importância durante o período crítico em que o DF e o Brasil enfrentaram com a covid-19. “Temos a oportunidade de fazer um trabalho muito próximo às igrejas. Criamos um campo religioso dentro do governo e estamos fazendo o maior processo de regularização de templos da história do DF”, completou.

Retomada no comércio

O diretor geral do grupo Tecar, Marcelo Castelo Branco, que recebeu o governador na concessionária, na manhã de ontem, agradeceu ao GDF pela decisão de flexibilizar a atuação dos prestadores de serviço durante a pandemia: “Viram a necessidade de que o setor de prestação de serviço para os automóveis era um item essencial, para que as ambulâncias pudessem funcionar, para que as pessoas pudessem se locomover”.

Marcelo contou que a abertura do setor deu continuidade na geração de emprego e renda, junto à execução do serviço, para que a cidade não parasse. “Se o carro quebra, o cidadão precisa levar o carro na oficina, que precisa estar com as portas abertas. O governo foi muito rápido e liberou a prestação de serviços”, explicou.

Eleições

De acordo com um levantamento do Real Time Big Data, divulgado nessa terça-feira (26), o governador Ibaneis Rocha (MDB) é o nome com mais intenção de voto para o governo do DF, com 35%. Atrás dele, está Reguffe (União Brasil), com 21% e Leandro Grass (PV) ficou em terceiro, com 8%.

A corrida pelo Buriti ainda conta com os pré-candidatos Leila Barros (PDT), Izalci Lucas (PSDB), Rafael Parente (PSB), Keka Bagno (PSOL) e Professor Robson (PSTU), todos com 1% a 5% de intenção de voto. Com relação à candidatura ao Senado, Flávia Arruda (PL) lidera a pesquisa com 29% das intenções, seguida por Rosilene Corrêa (PT), com 13%.

Ainda devem disputar o Legislativo os pré-candidatos Paula Belmonte (Cidadania), Paulo Roque (Novo), Fernando Marques (PP) e Elcimara (PSTU), todos entre 0% e 7% de intenção de voto. Para a coleta desses dados, foram ouvidos presencialmente 1,5 mil eleitores do DF entre os dias 22 e 23 de julho.