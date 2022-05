Ibaneis visita AgroBrasília e comemora retorno do evento

Durante os seis dias de evento, estima-se que 90 mil pessoas tenham passado pelo local, com uma movimentação financeira de R$ 3 bilhões

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou, nesta sexta-feira (20), a feira AgroBrasília. O evento é uma das maiores feiras do setor no país e se estende durante toda a semana, sendo finalizada amanhã (21).

“É uma grata satisfação ver a AgroBrasília nesse ano. Na retomada deste ano, no pós-pandemia, nós vermos a quantidade de pessoas e exposições, isso nos alegra”, comemorou o governador.

Ibaneis tomou café e caminhou ao lado do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o presidente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), João Guilherme Brenner, e o presidente do evento, Ronaldo Triacca. Ainda compareceram à feira apoiadores do governo e parlamentares locais.

A feira conta com 500 pontos de visitação, organizados por 30 empresas. Durante os seis dias de evento, estima-se que 90 mil pessoas tenham passado pelo local, com uma movimentação financeira de R$ 3 bilhões.

Também nesta sexta, acontece o 4º Fórum Distrital de Febre Aftosa e o Programa Nacional de Bioinsumos, que discute os avanços e perspectivas do setor.