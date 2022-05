Fim de semana tem Festa Social São José em Sobradinho 2

Começa nesta sexta e vai até domingo. Na programação há missas, barraquinhas com quitutes juninos, shows de Forró, Sertanejo, Piseiro e MPB

Para os amantes de festa típicas, preparem-se! A Paróquia São José Esposo de Maria, Igreja Católica de Sobradinho 2, realizará sua tradicional Festa Social, mais conhecida pela comunidade como Barraquinhas do Padroeiro, neste sábado (20). As festividades sociais ocorrerão no estacionamento da Paróquia, sempre após a missas das 18h.

Doces, bolos, pipoca, caldos, canjica e cachorro quente. Essas são algumas das delícias que farão parte no cardápio da Festa. Além das deliciosas comidas típicas preparadas pelas pastorais e comunidade, shows ao vivo fazem parte da programação.

Tradição há mais de 20 anos em Sobradinho 2, a Festa de São Jose faz parte do calendário oficial de eventos do Distrito Federal desde 28 de abril de 2014, com a publicação da LEI Nº 5.332 de 25 da abril de 2014, o evento passou a ser realizado anualmente na segunda quinzena do mês de maio, como um ato religioso e de cultura popular da cidade.

Este ano o evento contará com o apoio do Governo do Distrito Federal. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa junto com o Instituto Casa da Vila, realiza o evento e fomenta a produção artística e cultural na cidade. Segundo Camila Palatucci, do Instituto Casa da Vila “ A Festa de São José é um evento com uma grande importância social, econômica e cultural para Sobradinho 2. O evento gera um impacto positivo para vários setores da comunidade, com cultura, trabalho e renda”, defende Camila.

Após dois anos sem festa presencial por conta da pandemia, as expectativas são grandes para este ano. “Nos dois anos de pandemia, as barraquinhas foram realizadas no formato drive-in. Comidas típicas eram vendidas por meio de kits e os shows eram acompanhados por Lives. Retornar este ano na forma presencial gera uma grande mobilização e expectativa de todos”, explica André Lopez, organizador do evento.

Segundo André, a previsão é receber em torno de 5 mil pessoas de todas as idades e classes sociais, nos três dias de evento. “ Será um grande evento de entretenimento familiar e promoção cultural, vale a pena trazer os amigos, a família e aproveitar”, conclui o coordenador do evento.

Programação Musical

Alex Júnior — Forró

André Lopez— Sertanejo piseiro

Milena Gomez—Sertanejo e MPB

Geninho Almeida— Sertanejo e MPB

Ruan Filipe — Sertanejo

Vale ressaltar que a festa não comercializa bebidas alcoólicas e acontece de sexta a domingo sempre após a missas das 18h.

Serviço

De 20 a 22 de maio de 2022 (Sexta, Sábado e Domingo)

Horário: após Missas das 18h

Local: Estacionamento da Paróquia São José Esposo de Maria

AR 05 Área Especial 02 S/N – Sobradinho II, Brasília – DF