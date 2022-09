Ibaneis vai duplicar a BR-080 e a DF-128

Para um possível segundo mandato, o governador planeja o projeto do BRT Norte, que vai ligar a região Norte do DF até o Plano Piloto

A duplicação de duas rodovias importantes do Distrito Federal estão nos planos do governador Ibaneis Rocha: a DF-128 e a BR-080. Ambas vão ser ampliadas em um segundo mandato. É o que garantiu o candidato à reeleição em entrevista à Rádio Atividade FM neste domingo (11).

“Temos que fazer duas duplicações importantes. Uma que está incluída no orçamento, que é a BR-080, e a outra que estamos buscando, a DF-128, que liga Planaltina até Brasilinha. Ali, infelizmente, ainda tem um número elevado de acidentes, mas está no nosso radar e nós vamos fazer”, garantiu Ibaneis Rocha.

Outro projeto para um segundo mandato é o do BRT Norte, que vai ligar a região Norte do DF até o Plano Piloto. Essa obra está orçada em R$ 1,2 bilhão e Ibaneis explicou que pretende fazê-la em etapas. “Teremos linhas rápidas de ônibus, que vão melhorar a vida dos cidadãos. Estamos dividindo em etapas. Primeiro vamos fazer até a chegada de Sobradinho, depois até a entrada de Planaltina e na sequência entrando na cidade. Ali na entrada também temos um viaduto previsto”, detalhou.

O chefe do Executivo lembrou que um trecho de 8,3 km da DF-001 que liga à BR-080 está prestes a ser finalizado pelo governo local. “Pegamos o trecho da DF-001 e fizemos ampliação de faixa, mas que se transforma numa duplicação realmente. Essas obras têm sido feitas com recursos do DF, com recursos do DER/DF, e o trecho está concluído até o Assentamento 26 de Setembro e depois vem a BR-080 até Brazlândia. Quando chegar os recursos federais a gente conclui essa obra fazendo a duplicação da BR-080”, finalizou o governador.